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У Боснії заарештовано арбітра, що засудив раніше Шахтар у матчі Ліги Європи

Сьогодні 10:25 903 0
Адвокати Винчича стверджують, що той опинився у непотрібному місці в непотрібний час
У Боснії заарештовано арбітра, що засудив раніше Шахтар у матчі Ліги Європи
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

40-річний словенський арбітр Славко Винчич напередодні був арештований в Боснії і Герцеговині в ході спеціальної операції тамтешніх силовиків.

Про це повідомляє sport.avaz.ba.

Винчич був затриманий разом з групою інших осіб в кількості більше 40 чоловік неподалік від міста Бієліна. В ході обшуку в будинку, де відбувалося затримання, було знайдено 10 пістолетів, 14 упаковок кокаїну, 9 таблеток невідомої речовини, 3 бронежилети, кілька ноутбуків і грошові кошти в різних валютах на загальну суму близько 20 тисяч доларів.

Відзначається, що Винчич був доставлений в одне з місцевих відділень поліції, де його допитали. У підсумку статус арбітра ФІФА кваліфікували в свідки, і згодом відпустили.

Адвокати арбітра і він сам стверджували, що той просто опинився в непотрібному місці в непотрібний час. Нібито Винчича запросили на ранчо ділові партнери, щоб відзначити якесь свято. Арбітр пояснив, що незнайомий з переважною більшістю людей, які були присутні на місці затримання та ніколи їх раніше не бачив.

Нагадаємо, Славко Винчич пам'ятний українським уболівальникам по матчу Ліги Європи-2016/17 між "Шахтарем" і "Сельтою". У кінцівці тієї гри словенець піддався на провокацію форварда гостей Гвідетті, що симулював порушення правил у штрафному "гірників" після контакту з П'ятовим. В результаті Винчич призначив пенальті, що допомогло "Сельті" зрівняти рахунок за сумою двох матчів, а в додатковий час забити другий м'яч і вийти в 1/8 фіналу турніру.

Раніше, Матвієнко повернувся в загальну групу Шахтаря.

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