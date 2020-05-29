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Пеле - самий найпереоціненіший гравець за всю історію футболу

Сьогодні 09:40 2294 0
Football365 опублікував власний рейтинг
Пеле - самий найпереоціненіший гравець за всю історію футболу
#Пеле

Джерело - dynamo.kiev.ua.

У рейтингу найбільш переоцінених гравців в історії футболу посідає  легендарний бразильський нападник, триразовий чемпіон світу, Пеле.

Про це повідомляє Football365.

У ТОП-10 увійшло відразу п'ять представників Бразилії, двоє французів, а також грузин, англієць і японець.

1. Пеле

2. Давид Жинола

3. Роберто Карлос

4. Клод Макелеле

5. Георгій Кінкладзе

6. Філіпа Коутіньйо

7. Неймар

8. Пол Скоулз

9. Хидетоші Наката

10. Халк.

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