Легендарний голкіпер Барселони очолив іспанський клуб

Вальдес тренуватиме Орту

Колишній воротар Барселони Віктор Вальдес очолив клуб четвертого дивізіону Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Спеціаліст зайняв посаду головного тренера Орти. У сезоні, що завершився Орта фінішувала на 10-му місці в турнірній таблиці.

У 2019 Вальдес очолив молодіжний склад Барселони, проте був звільнений через три місяці після призначення.

Віктор є вихованцем Барселони, в систему якої прийшов у 1995 році. За головну команду синьо-гранатових голкіпер виступав з 2000 по 2014 рік і за цей час встиг завоювати з нею 21 трофей. Після відходу з клубу він грав за Манчестер Юнайтед, Стандард і Мідлсбро, а в минулому році завершив кар'єру.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.