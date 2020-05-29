Греміо зараз не хоче вести переговори щодо хавбека, яким цікавився Шахтар

Клуб поки що хоче зберегти у команді Енріке

Джерело - Чемпіон.

Греміо не має наміру зараз вести переговори щодо півзахисника Матеуса Енріке.

Про це повідомляє журналіст Рафаель Пфайффер.

Клуб поки що хоче зберегти в команді хавбека, інтерес до якого приписують Шахтарю, Манчестер Сіті, Барселоні і Монако.

Matheus Henrique desperta o interesse do Manchester City. Pepê já foi sondado por clubes holandeses e alemães, mas o Grêmio não pretende negociá-lo agora. @FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) May 27, 2020

Тransfermarkt оцінює футболіста в 17,5 мільйона євро, а преса вже назвала 22-річного хлопця новим Фернандіньо.

Відзначимо, що Енріке став основним в Греміо після переходу Артура в Барселону і в 45 матчах за клуб забив 3 голи і зробив 1 асист.