Джерело - sportarena.com.
Головний тренер Миная Василь Кобін та глава наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко посварилися під час програми Залишайся з футболом.
Сторони не змогли узгодити відновлення чемпіонату в Першій лізі. Коли Стороженко все хоче вирішити за спортивним принципом, Кобін пропонує вихід в УПЛ одразу чотирьом першим командам Першої ліги і стикові матчі між останньою командою елітного дивізіону і клубу, який посів п'яте місце в першому.
"А якщо буде друга хвиля коронавірусу [восени]? Що пан Кобін буде розповідати?", - звернувся Стороженко до наставника Миная.
- Значить, знову будемо сидіти без футболу, - відповів Кобін.
- Ось це його позиція. А моя позиція - грати в футбол.
- Ваша позиція - сидіти в кабінет і розповідати, а не грати в футбол.
- Слухай, тільки ти мені зі своїми сталевими яйцями про це не говори. Боягуз..
- Добре. Ви продовжуйте сидіти в кабінетах і розповідайте, як нам треба грати на футбольному полі.
Нагадаємо, чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.