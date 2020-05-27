Стороженко з Кобіном посперечалися у прямому ефірі

Головний тренер Миная Василь Кобін та глава наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко посварилися під час програми Залишайся з футболом.

Сторони не змогли узгодити відновлення чемпіонату в Першій лізі. Коли Стороженко все хоче вирішити за спортивним принципом, Кобін пропонує вихід в УПЛ одразу чотирьом першим командам Першої ліги і стикові матчі між останньою командою елітного дивізіону і клубу, який посів п'яте місце в першому.

"А якщо буде друга хвиля коронавірусу [восени]? Що пан Кобін буде розповідати?", - звернувся Стороженко до наставника Миная. - Значить, знову будемо сидіти без футболу, - відповів Кобін. - Ось це його позиція. А моя позиція - грати в футбол. - Ваша позиція - сидіти в кабінет і розповідати, а не грати в футбол. - Слухай, тільки ти мені зі своїми сталевими яйцями про це не говори. Боягуз.. - Добре. Ви продовжуйте сидіти в кабінетах і розповідайте, як нам треба грати на футбольному полі.

Нагадаємо, чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.