 Михайличенко: Відновлення сезону буде важким для всіх команд | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Терористи на Донбасі вбили тренера дитячої команди
Вчора 20:56 1006
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Сьогодні 00:14 1382
Хитров: У мене не найкращі промоутери
Вчора 19:59 1069
Палкін: Шахтар буде грати на Олімпійському
Вчора 17:30 2084
УПЛ не зупинять у випадку захворювання футболістів коронавірусом - Павелко
Вчора 17:14 2132 2
У Карпат офіційно змінився власник
Вчора 15:28 1531
Дубль Цітаішвілі приніс перемогу Динамо над Олімпіком
Вчора 15:15 1624
Володимиру Кличку повернули всі чемпіонські пояси
Вчора 14:32 5250 1
Українець номінований на включення до символічної збірної Ліги чемпіонів
Вчора 14:25 1408
Смалійчук купив Карпати у Димінського
Вчора 13:03 4426
Блоги
GG.BET пришел на беттинговый рынок Украины. Чего ждать от топового букмекера?
GG.BET пришел на беттинговый рынок Украины. Чего ждать от топового букмекера? Дима Копий
26.05.2020 17:20 800
Втрачені таланти Шахтаря, Сьомін в Динамо і топ-емблеми українських клубів - ТаТоТаке
Втрачені таланти Шахтаря, Сьомін в Динамо і топ-емблеми українських клубів - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
26.05.2020 17:03 427
Історія дня. Кличко-молодший не хотів йти в гості до Шварценеггера
Історія дня. Кличко-молодший не хотів йти в гості до Шварценеггера Valeriy Ruchka
26.05.2020 12:45 1059
2 роки тому на Олімпійському відбувся фінал Ліги чемпіонів
2 роки тому на Олімпійському відбувся фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.05.2020 11:59 1487
Міністр спорту Румунії зганьбився у прямому ефірі
Міністр спорту Румунії зганьбився у прямому ефірі Valeriy Ruchka
26.05.2020 11:05 1512
Гольова феєрія Баварії і чергова перемога Боруссії. Огляд матчів 27 туру Бундесліги
Гольова феєрія Баварії і чергова перемога Боруссії. Огляд матчів 27 туру Бундесліги Андрій Твердохліб
25.05.2020 23:08 1177
Усик спробував себе у новому виді спорту
Усик спробував себе у новому виді спорту Valeriy Ruchka
25.05.2020 20:43 1828 1
Як регулярні тренування впливають на стан шкіри та волосся
Як регулярні тренування впливають на стан шкіри та волосся Дима Копий
25.05.2020 14:45 841
7 років тому Баварія переграла Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів. Кубок потримав і Тимощук
7 років тому Баварія переграла Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів. Кубок потримав і Тимощук Valeriy Ruchka
25.05.2020 14:41 1055
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
25.05.2020 13:06 1354
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:14 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 1382
27 Травня 2020
23:56 Футбол Лех з Костевичем і Бутко пробився у півфінал Кубка Польщі 1022
23:52 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 546429
23:39 Футбол Ференцварош Реброва обіграв Уйпешт 818
23:26 Футбол Гоффенгайм розібрався з Кельном, Фортуна обіграла Шальке. Результати 28 туру Бундесліги 952
23:13 Футбол Стороженко: Кобін ти мені зі своїми сталевими яйцями про це не говори, боягуз 529
22:51 Футбол Манчестер Юнайтед готує обмін гравцями з Боруссією 1181
22:35 Теніс Костюк: На початку матчу була маленька паніка 1499
22:18 Футбол Супряга і Булеца можуть залишитися в Дніпро-1 1345
21:57 Бокс Хитров: Повернення в Україну – це крок назад для кар’єри 1143
21:46 Футбол Михайличенко: Відновлення сезону буде важким для всіх команд 1340
21:29 Футбол Лейпциг втратив перемогу над Гертою у 28 турі Бундесліги 1334
21:13 Футбол Динамо готове продати Циганкова – ЗМІ 2084
20:56 Інше Терористи на Донбасі вбили тренера дитячої команди 1006
20:52 Пряма трансляція Дніпро-1 - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 632
20:41 Теніс Цуренко обіграла Петренко на турнірі в Ірпені 1278
20:33 Футбол Маркевич не вірить в завершення епохи Димінського у Карпатах 1811
20:16 Футбол У Франції сенат відхилив пропозицію рестарту Ліги 1 1385
20:03 Блог Зірковий український спортсмен і нардеп знявся у кліпі Гайтани 402
19:59 Бокс Хитров: У мене не найкращі промоутери 1069
19:46 Футбол Українським футболістам прийти до російського блогера стало проблемою – Савін 1701 1
19:29 Футбол Ювентус відмовився від трансферу Погба 1567
19:17 Футбол Кравець забив гол за Кайсеріспор 1606
18:58 Теніс Костюк розібралася з Берген на турнірі в Ірпені 1401
18:50 Теніс Закарлюк обіграла Кіченок на турнірі UTF Ladies Invitational 1540

Михайличенко: Відновлення сезону буде важким для всіх команд

Вчора 21:46 1340 0
Олексій Михайличенко прокоментував стан Динамо
Михайличенко: Відновлення сезону буде важким для всіх команд
#Динамо, #Михайличенко

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко оцінив рівень готовності команди до рестарту чемпіонату після товариського матчу з Олімпіком.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Його оцінити можна буде тільки після першого офіційного матчу. Оцінювати поки що немає жодного сенсу, та й нічого – адже сьогодні був незвичний спаринг у форматі два тайми по тридцять хвилин. Ми вдячні Олімпіку за те, що вони пішли нам назустріч, адже у них гра вже в суботу, і ми змогли провести матч принаймні у такому форматі. Спаринги дуже важливі, тренування – тренуваннями, а ігор зараз, звичайно ж, не вистачає. Ми знаємо, що таке ігровий ритм, ігрова практика, тому початок, гадаю, буде дуже важким для всіх команд.

Актуально: Динамо домашні матчі гратиме на стадіоні ім. Лобановського

Переходити від тренувань до офіційних ігор завжди важко, навіть після звичайної передсезонної підготовки, а в цій ситуації тим паче. Але ми будемо намагатися якомога швидше вийти з цієї ситуації", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, дубль Цітаішвілі приніс перемогу Динамо над Олімпіком.

Коментарі ()