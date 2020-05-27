Михайличенко: Відновлення сезону буде важким для всіх команд

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко оцінив рівень готовності команди до рестарту чемпіонату після товариського матчу з Олімпіком.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Його оцінити можна буде тільки після першого офіційного матчу. Оцінювати поки що немає жодного сенсу, та й нічого – адже сьогодні був незвичний спаринг у форматі два тайми по тридцять хвилин. Ми вдячні Олімпіку за те, що вони пішли нам назустріч, адже у них гра вже в суботу, і ми змогли провести матч принаймні у такому форматі. Спаринги дуже важливі, тренування – тренуваннями, а ігор зараз, звичайно ж, не вистачає. Ми знаємо, що таке ігровий ритм, ігрова практика, тому початок, гадаю, буде дуже важким для всіх команд.
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Переходити від тренувань до офіційних ігор завжди важко, навіть після звичайної передсезонної підготовки, а в цій ситуації тим паче. Але ми будемо намагатися якомога швидше вийти з цієї ситуації", - розповів Михайличенко.
Нагадаємо, дубль Цітаішвілі приніс перемогу Динамо над Олімпіком.