Михайличенко: Відновлення сезону буде важким для всіх команд

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко оцінив рівень готовності команди до рестарту чемпіонату після товариського матчу з Олімпіком.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Його оцінити можна буде тільки після першого офіційного матчу. Оцінювати поки що немає жодного сенсу, та й нічого – адже сьогодні був незвичний спаринг у форматі два тайми по тридцять хвилин. Ми вдячні Олімпіку за те, що вони пішли нам назустріч, адже у них гра вже в суботу, і ми змогли провести матч принаймні у такому форматі. Спаринги дуже важливі, тренування – тренуваннями, а ігор зараз, звичайно ж, не вистачає. Ми знаємо, що таке ігровий ритм, ігрова практика, тому початок, гадаю, буде дуже важким для всіх команд.