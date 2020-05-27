Ляшко підтвердив, що братам Суркісам заборонено відвідувати матчі Динамо

Особи старше 60 років не будуть допускатися на матчі чемпіонату України як мінімум до 22 червня.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Спортивні змагання сьогодні дозволені для ігор до 50 учасників без глядачів. Вони можуть грати і ніхто їм не забороняє проводити свої тренувальні матчі і чемпіонати. Сподіваємося, що після 22 червня ми послабимо карантин або взагалі знизимо в разі падіння захворюваності. Що стосується літніх людей, то ми в МОЗ не можемо полегшувати норми, які прописані в Кабміні.

Сьогодні в їх розпорядженні значиться, що особи старше 60 років підлягають самоізоляції, якщо вони не виконують справи державної ваги. Це найбільша група ризику, більше 72% летальних випадків в Україні стосується саме її. Це така превентивна міра, яка перекочувала в наші рекомендації за масовими заходами", - сказав Ляшко.