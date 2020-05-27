Цітаішвілі та Дуелунд вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Олімпіком

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні о 14 годині в Києві на стадіоні імені Лобановського розпочнеться контрольний матч Динамо - Олімпік.
Став відомий стартовий склад київської команди: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Дуелунд, Вербич, Цітаішвілі, Русин.
Гравці в запасі: Бойко, Кучерук, Забарний, Сирота, Караваєв, Сухоручко, Де Пена, Беніто, Андрієвський, Шепелєв, Кадірі, Соль.
Раніше, названо суму, за яку Динамо готове відпустити Циганкова.
Нагадаємо, що 31 травня Шахтар зіграє з Динамо у 24-му турі УПЛ.