Стороженко: УАФ хоче, щоб їх вважали не компетентними

Металіст 1925 заробляв на квитковій програмі стільки скільки не заробляв жоден клуб Першої ліги.

Про це заявив голова наглядової ради клубу Сергій Стороженко.

"Чи не зникне бажання утримувати клуб Металіст 1925? Дякую за це питання. Але фактично воно адресоване не тільки мені. Воно адресоване всім клубам, які хочуть грати. Дуже складний час не лише через епідемію, а й через економічну кризу. Ми заробляли на квитковій програмі стільки скільки не заробляв жоден клуб Першої ліги. Ми заробили стільки, скільки майже деякі клуби показали свій річний бюджет. Брешуть, звісно. Десь хтось у 20, хтось у 30 раз. Це не моє питання. Якщо УАФ хоче, щоб їх вважали не компетентними - людьми, які не бачать цього, то це не моя справа", - зазначив Стороженко.