Президент ПФЛ Сергій Макаров обіцяв врахувати голос МФК Металург до загального результату опитування долі сезону у Першій лізі на Раді ліг.

Про це заявив директор клубу Максима Лупашка.

"Перед зібранням Ради ліг надсилали офіційного листа ПФЛ, де була озвучена позиція - віддати голос за повноцінне догравання чемпіонату. Також відбулася безпосередня розмова з президентом ПФЛ Сергієм Макаровим, який пообіцяв врахувати голос до загального результату опитування.

Але чомусь позицію нашого клубу керівництво ПФЛ проігнорувало. Звідси й випливає обурення нашого клубу і підсумками засідання Ради ліг, і ставленням до нашого клубу.

Ми обираємо варіант 2 (команди Першої ліги, що посіли 13 та 14, 15 та 16 місця після 19-ти турів, залишаються в Першій лізі). Якщо Рада Ліг ухвалила рішення зупинити чемпіонат, доцільно було б анулювати поточні результати, адже попереду ще третина календарних матчів сезону.

У гіршому випадку прийнятним з точки зору спортивного принципу може вважатись варіант 1 із перехідними матчами плей-офф між 15 і 16 командами Першої ліги та клубами Другої Ліги, що посіли треті місця у своїх групах", - зазначив Лупашко.