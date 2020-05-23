Хорватський півзахисник Барселони Іван Ракитич входить у плани головного тренера команди Кіке Сетьєна.

Про це він заявив порталу AS.

"Я завжди говорив, що мені подобаються відмінні гравці, а П'янич прекрасний талант. Так можна сказати про багатьох, кого преса пов'язує з клубом. Ракитич входить у мої плани. Я не знаю, скільки часу на полі він провів в цьому сезоні, але він знає, що я буду розраховувати на нього", - сказав Сетьєн.