Баварія розгромила Айнтрахт у 27 турі Бундесліги

Команди забили аж 7 голів на двох

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, мюнхенська Баварія здобула перемогу над фарнкфуртським Айнтрахтом у рамках 27 туру німецької Бундесліги.

Команди забили аж 7 голів на двох, а поєдинок завершився з рахунком 5:2 на користь мюнхенців.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

23 травня, 27 тур

Баварія - Айнтрахт 5:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Горецтка, 2:0 - 41 Мюллер, 3:0 - Левандовський, 3:1 - 52 Хінтереггер, 3:2 - 55 Хінтереггер, 4:2 - 61 Дейвіс, 5:2 - 74 автогол Хінтереггер

Нагадаємо, Баєр здобув перемогу над Боруссією М.

Раніше Герта у матчі з Уніоном встановила рекорд.