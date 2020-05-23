 Колишній нападник Металіста покінчив життя самогубством | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній нападник Металіста покінчив життя самогубством

Сьогодні 16:34 961 0
Трагедія сталась у центрі Белграда
Колишній нападник Металіста покінчив життя самогубством
#Мрдакович, #Металіст

Джерело - Dynamomania.

Колишній нападник харківського Металіста Мілян Мрдакович застрелився у власній квартирі.

Про це повідомляє Sportske.net.

Трагедія сталась у центрі Белграда в орендованій квартирі, де 38-річний ексфутболіст мешкав разом зі своєю дівчиною.

Після того, як Мрдакович сів на ліжко і зі словами "Я більше не можу" взяв пістолет, дівчина втекла з квартири і зателефонувала в поліцію.

Правоохоронці після прибуття виявили тіло відомого футболіста – Мілян вистрілив собі в голову.

Нагадаємо, легенда збірної Хорватії став жертвою нападу власного сина.

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