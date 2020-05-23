Саленко: Очікував, що Динамо переможе Рух хоча б 3:0

Київське Динамо у контрольному матчі з Рухом (0:0) не показало якісну гру.

Про це заявив відомий у минулому форвард Олег Саленко.

"Головне, що покладено початок. Гравцям психологічно буде легше - є орієнтовна дата офіційних матчів. Зіграли товариську гру, всі відчувають, що УПЛ вже близька до повернення. Перший день послаблення карантину - і одразу зіграли. Правильно зробили.

З приводу якості гри, то після такої паузи чогось особливого очікувати не можна було. Рух - хороша команда, в них є і фінансові можливості щоб бути в Прем'єр-лізі, але я очікував, що Динамо переможе хоча б 3:0. Показово, так би мовити.

Футболістам на тренуваннях потрібно окремо відпрацьовувати фінальну стадію атаки - вони повинні звикати забивати. Репетирувати цей момент. Як говорив Лобановський: "Головне, щоб м'яч пересік лінію. А як - вже не важливо". В нас зараз таке покоління, що хоче забивати ефектно. Потрібно ж, щоб м'яч просто перетнув лінію.

Очікую, що у киян ще будуть товариські матчі перед Шахтарем. Вони дуже потрібен зараз. Гравцям потрібно повертати тонус. Ми маємо вже травми після повернення до тренувань, тому потрібно бути обережними. Попереду гра із Шахтарем і Динамо потрібна нічия, як мінімум. Так що ніякі пошкодження нам не потрібні", - сказав Саленко.