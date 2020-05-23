Легендарний клуб повертається в АПЛ через 16 років

Лідируючі позиції займають у Чемпіоншипі Лідс і Вест Бромвіч

Лідери нинішнього сезону в англійському Чемпіоншипі отримають прямі путівки в АПЛ у разі дострокового завершення сезону.

Про це повідомляє Англійська футбольна ліга (EFL).

На момент припинення змагань лідируючі позиції займають Лідс (71 очко) і Вест Бромвіч, у якого на один бал менше за 7 турів до фінішу сезону. Команда Марсело Б'єлси вперше з 2004 року зіграє в еліті англійського футболу.

Останню путівку розіграють в плей-оф Фулгем, Брентфорд, Ноттінгем, і Престон. Очікується, що сезон у Чемпіоншипа візьме рестарт 20 червня.

Нагадаємо, у клубах АПЛ зафіксували 6 нових випадків зараження коронавірусом.