Легендарний клуб повертається в АПЛ через 16 років

Джерело - footballua.tv.
Лідери нинішнього сезону в англійському Чемпіоншипі отримають прямі путівки в АПЛ у разі дострокового завершення сезону.
Про це повідомляє Англійська футбольна ліга (EFL).
На момент припинення змагань лідируючі позиції займають Лідс (71 очко) і Вест Бромвіч, у якого на один бал менше за 7 турів до фінішу сезону. Команда Марсело Б'єлси вперше з 2004 року зіграє в еліті англійського футболу.
Останню путівку розіграють в плей-оф Фулгем, Брентфорд, Ноттінгем, і Престон. Очікується, що сезон у Чемпіоншипа візьме рестарт 20 червня.
Нагадаємо, у клубах АПЛ зафіксували 6 нових випадків зараження коронавірусом.