 Легендарний клуб повертається в АПЛ через 16 років | Футбол | Champion.com.ua
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Легендарний клуб повертається в АПЛ через 16 років

Сьогодні 11:51 883 0
Лідируючі позиції займають у Чемпіоншипі Лідс і Вест Бромвіч
Легендарний клуб повертається в АПЛ через 16 років
#АПЛ, #Фулгем, #Лідс

Джерело - footballua.tv.

Лідери нинішнього сезону в англійському Чемпіоншипі отримають прямі путівки в АПЛ у разі дострокового завершення сезону.

Про це повідомляє Англійська футбольна ліга (EFL).

На момент припинення змагань лідируючі позиції займають Лідс (71 очко) і Вест Бромвіч, у якого на один бал менше за 7 турів до фінішу сезону. Команда Марсело Б'єлси вперше з 2004 року зіграє в еліті англійського футболу.

Останню путівку розіграють в плей-оф Фулгем, Брентфорд, Ноттінгем, і Престон. Очікується, що сезон у Чемпіоншипа візьме рестарт 20 червня.

Нагадаємо, у клубах АПЛ зафіксували 6 нових випадків зараження коронавірусом.

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