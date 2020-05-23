 Маркевич - про справу проти керівника УАФ Павелка: Раз нічого немає - треба ставити крапку | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич - про справу проти керівника УАФ Павелка: Раз нічого немає - треба ставити крапку

Сьогодні 10:57 513 0
Фахівець відреагував на розслідування корупційної діяльності Павелка
Маркевич - про справу проти керівника УАФ Павелка: Раз нічого немає - треба ставити крапку
#Маркевич, #Павелко, #УАФ

Джерело - Главком.

Розслідування корупційної діяльності нинішнього глави Української асоціації футболу Андрія Павелка варто завершити.

Про це заявив колишній тренер збірної України Мирон Маркевич.

"Очевидно, що спорт, футбол повинен бути поза політикою. Не місце політиці в спорті, давно треба навчитися розмежовувати ці не пов'язані між собою речі.

І якщо за півроку нічого не знайшли - то нічого і далі там шукати, це ж логічно. Видно комусь погано спиться від того, і хочуть продовжити. Я не бачу в тому жодного сенсу. Якби були зловживання - за півроку їх можна було б показати. Раз нічого немає - треба ставити крапку.

Деяким тому погано спиться. Але доведеться їм це пережити", - сказав Маркевич.

Як відомо, ТСК з питання будівництва футбольних майданчиків була створена в листопаді минулого року. Працювала шість місяців, і 15 травня втратила свої повноваження. Підсумковий звіт про роботу ТСК так наразі не надала.

Однак на офіційному сайті партії Опозиційної платформи За життя (до якої відноситься бізнесмен і політик, футбольний функціонер, а нині парламентарій Григорій Суркіс) з'явилися заклики до продовження роботи Комісії.

Раніше, Шевченко, Блохін та Бєланов стали на захист Павелка.

Нагадаємо, Верховна Рада створила комісію щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка.

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