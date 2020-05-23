Розслідування корупційної діяльності нинішнього глави Української асоціації футболу Андрія Павелка варто завершити.

Про це заявив колишній тренер збірної України Мирон Маркевич.

"Очевидно, що спорт, футбол повинен бути поза політикою. Не місце політиці в спорті, давно треба навчитися розмежовувати ці не пов'язані між собою речі.

І якщо за півроку нічого не знайшли - то нічого і далі там шукати, це ж логічно. Видно комусь погано спиться від того, і хочуть продовжити. Я не бачу в тому жодного сенсу. Якби були зловживання - за півроку їх можна було б показати. Раз нічого немає - треба ставити крапку.

Деяким тому погано спиться. Але доведеться їм це пережити", - сказав Маркевич.