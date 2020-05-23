Шевченко: УПЛ варто дотримуватися курсу по розширенню ліги до 14 команд у наступному сезоні

Ті клуби, які сьогодні стоять на порозі виходу в УПЛ, здатні додати свіжої крові чемпіонату.

Про це заявив кандидат на посаду президента УПЛ Олександр Шевченко.

"Чи варто УПЛ дотримуватися курсу по розширенню ліги до 14 команд вже в наступному сезоні? Думаю так. Тому що ті клуби, які сьогодні стоять на порозі виходу у прем'єр-лігу - вони здатні додати свіжої крові чемпіонату, дати йому поштовх і зробити більш цікавим. Уже може десь приїлося, що у нас є 12 команд. Ми ж розуміємо, як воно відбувається, ті дві шістки.

Керівництво прем'єр-ліги шукало якийсь формат, щоб було цікавіше. Але я думаю, що потрібно вливати нову кров.

Ось подивіться, як це зробила Десна. Відчутно же, що Десна увійшла в прем'єр-лігу? Думаю, буде дуже непогано, якщо в УПЛ увійдуть нинішні претенденти. Там є досить непоганий рівень і гравців, і тренерів, інфраструктура є.

Тому думаю, що буде добре, якщо кількість команд в прем'єр-лізі збільшиться", - сказав Шевченко.