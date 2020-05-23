Стало відомо, скільки клуби УПЛ платять за тестування на коронавірус

Результат ПЛР-тесту приходить протягом 36 годин

За процедуру з викликом спеціальної лабораторії для забору тестів на коронавірус кожна команда УПЛ в складі 60 осіб (футболісти, тренери та технічний персонал) повинна заплатити близько 120 тисяч гривень (4500 доларів).

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Також ще одну подібну процедуру клуби УПЛ повинні будуть провести перед рестартом чемпіонату.

Результат ПЛР-тесту приходить протягом 36 годин, після чого в разі негативного аналізу видається дозвіл на участь футболіста в змаганнях. У разі, якщо у гравця буде виявлений вірус по ходу чемпіонату, футболіст відправиться на самоізоляцію, а команда повинна буде пройти додаткове тестування.

Раніше, в УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ.

Нагадаємо, відновлення УПЛ переноситься.