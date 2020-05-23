Степаненко: Тайсону чогось не вистачає в Україні

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко немає ніякого конфлікту з партнером по команді Тайсоном.

Про це заявив сам український футболіст.

"У мене з Тайсоном немає ніяких проблем, ми нормально спілкуємося. Люди роздмухують якісь конфлікти. Я хочу, щоб клуб добивався максимальних результатів, тому, якщо собі треба дати по шапці, то я дам спокійно. І так повинен кожен до себе ставитися, щоб колектив домагався результатів.

Тайсон - топовий футболіст, за ним завжди стежать, такого футболіста хочуть отримати до себе в команду багато тренерів і керівників. Десь йому в вуха щось ллють агенти, десь він сумує за домівкою, за Бразилією, найчастіше згадує Інтернасьйонал.

Він виріс у великій родині, у нього багато братів і сестер. Вони постійно до нього прилітають, мама прилітає до Києва, вони тут живуть. Він багато вже в Україні років, йому чогось не вистачає", - зазначив Степаненко.