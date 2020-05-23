Інгулець з Кіровоградської області готовий догравати чемпіонат Першої ліги у будь-якому форматі.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Ми хочемо грати у футбол. Головне, щоб цей формат був сприйнятий суспільством. Мене не зламаєш. Наша команда зараз тренується і буде тренуватися постійно. Якщо хтось думає, що такі рішення змусять мене покинути футбол, той глибоко помиляється.

Хтось чекає тестів на коронавірус? Ми в Інгульці закупили їх самі. Нікого ми не чекаємо. Усе ми зробили давним давно. І всі наші футболісти здорові", - зазначив Поворознюк.