 Поворознюк - про виконком УАФ: Вони скоро будуть ходити у памперсах, але не вступляться | Футбол | Champion.com.ua
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Поворознюк - про виконком УАФ: Вони скоро будуть ходити у памперсах, але не вступляться

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Поворознюк - про виконком УАФ: Вони скоро будуть ходити у памперсах, але не вступляться
#Поворознюк, #Інгулець

Джерело - Главком.

Надалі у ПФЛ та УАФ події розвиватимуться кулуарно і не зовсім чесними методами. 

Про це заявив президент клубу Інгулець Олександр Поворознюк.

"У тому, щоб зупинити сезон, зацікавлені всі керівні органи нашого футболу, найперше - весь виконком Української асоціації футболу. Бо зараз туди понесуть мішками гроші, почнеться їх розділ. Це те, що робиться в нашому футболі. Бо коли дві сторони сваряться, завжди виграє той, хто мирить. А що виконком?

Сидить там, приміром, Ігор Гатауллін (Президент Асоціації футболістів-професіоналів України, голова Вінницької обласної федерації, 1953 року народження – прим.). Вони скоро будуть ходити в памперсах, але не вступляться. Дайте ж нарешті дорогу молодим! Так ні, він (Гатауллін – прим.) виносить пропозиції, щоб Волинь і Рух ішли у вищу лігу, а інші розігрували одну путівку між собою. Та нам все одно. Ми й так зіграємо. Але Гатауллін, виходить, вже дав зрозуміти, що вони приймуть на виконкомі?", - зазначив Поворознюк. 

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.

Також, чемпіонат Другої ліги завершено достроково.

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