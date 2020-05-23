Надалі у ПФЛ та УАФ події розвиватимуться кулуарно і не зовсім чесними методами.

Про це заявив президент клубу Інгулець Олександр Поворознюк.

"У тому, щоб зупинити сезон, зацікавлені всі керівні органи нашого футболу, найперше - весь виконком Української асоціації футболу. Бо зараз туди понесуть мішками гроші, почнеться їх розділ. Це те, що робиться в нашому футболі. Бо коли дві сторони сваряться, завжди виграє той, хто мирить. А що виконком?

Сидить там, приміром, Ігор Гатауллін (Президент Асоціації футболістів-професіоналів України, голова Вінницької обласної федерації, 1953 року народження – прим.). Вони скоро будуть ходити в памперсах, але не вступляться. Дайте ж нарешті дорогу молодим! Так ні, він (Гатауллін – прим.) виносить пропозиції, щоб Волинь і Рух ішли у вищу лігу, а інші розігрували одну путівку між собою. Та нам все одно. Ми й так зіграємо. Але Гатауллін, виходить, вже дав зрозуміти, що вони приймуть на виконкомі?", - зазначив Поворознюк.