Шовковський обрав ТОП-3 найкращих воротарів світу

Найкращими голкіперами у світі є Олівер Кан, Мануель Ноєр та Аліссон.

Про це заявив легенда Динамо Олександр Шовковський.

"Якщо бути не надто серйозним, то я б назвав себе. Але якщо все ж серйозно, то мені подобалася гра Олівера Кана на воротах, в грі на лінії він був просто незрівнянним. Також мені до вподоби харизма Петера Шмейхеля.

Подобався і Джанлуїджі Буффон у молоді роки. З більш сучасних - Давід Де Хеа, Марк-Андре тер Штеген і Аліссон. Дуже складно когось виділити. Назву ТОП-3, але без розподілу місць: Олівер Кан, Мануель Ноєр, який одним з перших почав вдало грати ногами, і Аліссон", - зазначив Шовковський.