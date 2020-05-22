Шовковський обрав ТОП-3 найкращих воротарів світу

Джерело - УАФ.
Найкращими голкіперами у світі є Олівер Кан, Мануель Ноєр та Аліссон.
Про це заявив легенда Динамо Олександр Шовковський.
"Якщо бути не надто серйозним, то я б назвав себе. Але якщо все ж серйозно, то мені подобалася гра Олівера Кана на воротах, в грі на лінії він був просто незрівнянним. Також мені до вподоби харизма Петера Шмейхеля.
Подобався і Джанлуїджі Буффон у молоді роки. З більш сучасних - Давід Де Хеа, Марк-Андре тер Штеген і Аліссон. Дуже складно когось виділити. Назву ТОП-3, але без розподілу місць: Олівер Кан, Мануель Ноєр, який одним з перших почав вдало грати ногами, і Аліссон", - зазначив Шовковський.
Колишній голкіпер Динамо завершив професіональну кар'єру в 2016 році, а зараз працює помічником Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.
Раніше, в УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ.
Нагадаємо, відновлення УПЛ переноситься.