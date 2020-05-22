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Шовковський готовий одного разу стати головним тренером

Сьогодні 19:39 1677 0
Фахівець розповів про свої амбітні плани
Шовковський готовий одного разу стати головним тренером
#Шовковський

Джерело - УАФ.

Асистент головного тренера національної збірної України Олександр Шовковський хотів би очолити якусь із команд вже як головний тренер.

Про це заявив сам фахівець.

"Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Але до всього треба підходити поступово. Я не з тих, хто намагається ввірватися, вчепитися, когось посунути. Треба мати досвід - почути, побачити все зсередини, відчути повну картину того, що відбувається всередині.

У мене великий досвід гравця, але це… не порівняти з досвідом тренера. Коли граєш - дуже багато в тебе речей поза увагою. Я тільки тепер це зрозумів.

Я хороший мотиватор? Знайти слова для мотивації - це чудово, але мало однієї мотивації, мало функціональної готовності, мало тільки тактичного напрацювання.

Зараз дуже важлива підготовка до конкретного суперника. Розуміти сильні сторони, слабкі, як нейтралізувати міцність. Із цього складається команда. А це і науковий відділ, який дає інформацію, і InStat, і Wysout - а треба розуміти й ту інформацію, яку вони надають. Загалом це величезний обсяг", - зазначив Шовковський.

Раніше, в УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ.

Нагадаємо, відновлення УПЛ переноситься.

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