Бакалов: У матчі з Динамо ми ніякого автобуса не ставили

Для львівського Руху матч з київським Динамо (0:0) на стадіоні ім. Валерія Лобановського був історичним.

Про це заявив головний тренер команди зі Львова Юрій Бакалов.

"Сьогодні ми грали на історичному стадіоні ім. Валерія Лобановського з Динамо. Звичайно, емоції лише позитивні, дуже приємно, що вдалось зіграти внічию з грандом нашого футболу. Це для нас історичний матч, впевнений, не востаннє граємо проти Динамо.

Висновків по гарячих слідах робити не буду. Так, ми мали свою тактику на гру, але треба також враховувати стратегію суперника. Коли вийшли на поле, від цього і відштовхувались. Рахунок, може, й приємний, але якість гри бажає бути кращою.

У другому таймі були проведені заміни, щоб усі гравці мали можливість перевірити себе на фоні такої команди. Ви бачили, ми ніякого автобуса не ставили, продемонстрували приємний відкритий футбол. Завдяки командним діям ми створювали гостроту біля воріт суперника. Були, звісно, моменти і в київського "Динамо". Наша філософія така - розвиватись і показувати футбол, який сподобається глядачам. На такий футбол будуть ходити.

У нас попереду Шахтар, на таку команду не потрібно налаштовуватись морально. Фізично ми трішки попрацюємо", - сказав Бакалов.