Луганська Зоря погодилася дограти чемпіонат у Києві

Всі матчі за участю першої шістки можуть відбутися у столиці України

Луганська Зоря з великою часткою ймовірності погодилася провести решту зустрічей в столиці України.

Про це повідомляє телеграм-канал Шах і Шах.

"Ніби як Зоря погодилася грати у Києві. Так що всі матчі першої шістки пройдуть в столиці. Чекаємо на офіціоз", - зазначає Шах і Шах.

Нагадаємо, до цього луганський клуб відмовлявся від такого варіанту і пропонував провести матчі в Дніпрі і Запоріжжі.

Раніше стало відомо, що Шахтар і Динамо домовилися, коли зіграють матч 24-го туру УПЛ.