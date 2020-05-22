Луганська Зоря погодилася дограти чемпіонат у Києві

Джерело - sport.ua.
Луганська Зоря з великою часткою ймовірності погодилася провести решту зустрічей в столиці України.
Про це повідомляє телеграм-канал Шах і Шах.
"Ніби як Зоря погодилася грати у Києві. Так що всі матчі першої шістки пройдуть в столиці. Чекаємо на офіціоз", - зазначає Шах і Шах.
Нагадаємо, до цього луганський клуб відмовлявся від такого варіанту і пропонував провести матчі в Дніпрі і Запоріжжі.
Раніше стало відомо, що Шахтар і Динамо домовилися, коли зіграють матч 24-го туру УПЛ.