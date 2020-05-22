 Тренер Інгульця: Футболіст не може піти працювати трактористом | Футбол | Champion.com.ua
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Тренер Інгульця: Футболіст не може піти працювати трактористом

Сьогодні 16:39 150 0
Лавриненко сподівається, що сезон в там чи іншому форматі вдасться дограти
Тренер Інгульця: Футболіст не може піти працювати трактористом
#Інгулець, #Лавриненко

Джерело - ПФЛ.

Наставник першолігового Інгульця Сергій Лавриненко розчарований тим, що клуби прийняли рішення не догравати сезон.

Про це заявив сам фахівець.

"На жаль, зараз кожен шукає свою вигоду і у нас немає єдності. Клуби Першої та Другої ліг не можуть прийняти спільне рішення. З кожним днем ​​все складніше і складніше. У клубів УПЛ також немає медичного протоколу, однак всі без винятку клуби прийняли рішення продовжувати чемпіонат. Важливо, що вони відразу на перших зборах про це домовилися. Розуміємо, що у клубів УПЛ інші фінансові можливості, однак протоколу повинні дотримуватися всі. Всі професійні клуби в Україні очікують медичний протокол.

Ми зараз думаємо про складний календар, здоров'я, про футболістів, які можуть отримати травми, а хто подумає про нас? Ми вже сім місяців без футболу і невідомо, скільки ця пауза ще триватиме. На наступних зборах половини керівників і тренерів може не бути.

А що робити футболістам? Якщо у нас ще чотири місяці не буде змагань, то як їм жити? Якщо змагання не продовжаться, то потрібно розривати контракти з футболістами? Хочу підтримати футболістів, адже про них в цій ситуації ми забули. "Інгулець" наполягає на тому, що потрібно шукати шляхи догравання чемпіонату. Футболісти, тренери в підвішеному стані. У всіх є сім'ї, які треба забезпечувати. Знаємо, що багатьом скоротили зарплату. Де гарантія того, що через місяць її ще не скоротять? Футболіст ж не може піти працювати трактористом.

У нас не такі зарплати, щоб могли дозволити собі рік без футболу", - сказав Лавриненко.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.

Також, чемпіонат Другої ліги завершено достроково.

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