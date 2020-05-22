Ювентус розпочав переговори щодо повернення Погба

Поль Погба влітку може покинути Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба майбутнім літом може змінити англійську Прем'єр-лігу на італійську Серію А.

Про це повідомляє le10sport.

Ювентус обговорив з агентом 27-річного француза Міною Райолу можливість потенційного повернення його клієнта в Турин.

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В свою чергу ПСЖ і мадридський Реал, схоже, не готові задовольнити фінансові запити Манчестер Юнайтед, тому єдиним претендентом на Погба залишається Ювентус.

Нагадаємо, Ювентус пропонує Манчестер Юнайтед трьох гравців заради Погба.