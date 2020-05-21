Новий власник "сорок" може реанімувати кар'єру валлійця

Джерело - BetFair.

Вінгер Реала Гарет Бейл може знову стати одним з провідних гравців у світі, якщо перейде в Ньюкасл.

Таку думку висловив колишній гравець Барселони Рівалдо.

"Цього літа Ньюкасл повинен отримати істотну грошову ін'єкцію, у клубу повинен з'явитися новий власник. Ньюкасл може стати відмінним місцем для Гарета, так як він може відновити статус суперзірки в клубі і продовжувати заробляти великі гроші. У нього з'явиться шанс довести, що він як і раніше є гравцем вищого класу і знову може вважатися одним з найкращих у світі", - сказав Рівалдо.

Нагадаємо, Клуб МЛС відмовився підписувати Бейла.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче позбутися Бейла та Родрігеса.