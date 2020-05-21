 Річний бюджет Вереса в другій лізі - 11-12 млн гривень | Футбол | Champion.com.ua
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Річний бюджет Вереса в Другій лізі - 11-12 млн гривень

Сьогодні 17:28 525 0
У Першій він підніметься до 18-20 мільйонів
Річний бюджет Вереса в Другій лізі - 11-12 млн гривень
#Верес

Джерело - офіційний сайт Вереса.

Верес отримав транш в 4,3 млн гривень після первинного викупу акцій в рамках статутного капіталу публічного акціонерного товариства.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Річний бюджет Вереса в Другій лізі становить 11-12 млн гривень. У Першій лізі він збільшиться до 18-20 млн. В УПЛ ця сума може збільшитися в рази", - заявив президент клубу Іван Надєїн.

Нагадаємо, Верес запропонував розширити Першу лігу на дві команди.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Другої ліги завершено достроково.

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