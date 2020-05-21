Річний бюджет Вереса в Другій лізі - 11-12 млн гривень

Верес отримав транш в 4,3 млн гривень після первинного викупу акцій в рамках статутного капіталу публічного акціонерного товариства.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Річний бюджет Вереса в Другій лізі становить 11-12 млн гривень. У Першій лізі він збільшиться до 18-20 млн. В УПЛ ця сума може збільшитися в рази", - заявив президент клубу Іван Надєїн.