Річний бюджет Вереса в Другій лізі - 11-12 млн гривень

Джерело - офіційний сайт Вереса.
Верес отримав транш в 4,3 млн гривень після первинного викупу акцій в рамках статутного капіталу публічного акціонерного товариства.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Річний бюджет Вереса в Другій лізі становить 11-12 млн гривень. У Першій лізі він збільшиться до 18-20 млн. В УПЛ ця сума може збільшитися в рази", - заявив президент клубу Іван Надєїн.
Нагадаємо, Верес запропонував розширити Першу лігу на дві команди.
Раніше повідомлялося, що чемпіонат Другої ліги завершено достроково.