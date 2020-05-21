Шевченко та Бєланов потрапили до рейтингу суперечливих володарів Золтого м'яча

Також, у списку є Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко та Ігор Бєланов потрапили до рейтингу гравців, які суперечливо виграли свій Золотий м'яч.

Про це повідомляє видання Sport360.

Також до списку гравців, які сумнівно стали найкращими гравцями року потрапили: Маттіас Заммер, Луїш Фігу, Майкл Оуен, Павел Недвед, Фабіо Каннаваро, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Лука Модрич.

Переглянути цей допис в Instagram The most controversial Ballon d'Or victories 😬 Допис, поширений Sport360 (@sport360) 20 Тра 2020 р. о 2:11 PDT

Нагадаємо, Шевченко, Блохін та Бєланов стали на захист Павелка.

Раніше Шевченко та Каладзе потрапили до символічної збірної Серії А.