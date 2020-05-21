Конфліктна ситуація відбулася при всіх гравців Арсеналу

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар Металіста, Арсеналу і Таврії Сергій Погорілий в одному з київських ресторанів ударив офіціанта.

Про це розповів сам футболіст.

"Зіграли з Шахтарем 2:2, пішли відзначати. Всі з дружинами, дівчатами, а я був один. Захотілося поїхати далі розважатися. Я проявив ініціативу і вирішив заплатити, потім на базі розібралися б. Рахунок був на 8 тисяч гривень, хтось із хлопців доклав 200 гривень на чай.

Актуально: Погорілий назвав тренера, який найбільше штрафував за зайву вагу

Підходить офіціант, кидає у мене цю купюру і каже: "Ти тут посидів на 8 тисяч і це менікрадеш?". При всіх говорить, я не стримався і зловив його джебом", - сказав Погорілий.

Раніше, Погорілий заявляв, що ніколи не грав у складі Поділля.