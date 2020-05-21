Колишній захисник Динамо може перешкодити трансферу Матвієнка у Арсенал

Каноніри можуть зробити ставку на досвідченого Віду

Керівництво лондонського Арсеналу розглядає можливість посилення центральної лінії оборони команди за рахунок запрошення 30-річного гравця Бешикташа Домагоя Віди.

Про це повідомляє mynet.com.

Бешикташ не проти розглянути питання продажу Віди, але тільки в тому випадку, якщо пропозиція складе не менше 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал повернувся до варіанту з підписанням центрбека Шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка, але в разі підписання канонірами віцечемпіона світу Віди трансфер українця, очевидно, не відбудеться.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Домагоя Віди проявляє Ліверпуль.