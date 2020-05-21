Сьогодні вирішиться доля сезону у Першій та Другій лігах

Клуби проведуть зустріч на стадіоні

Сьогодні, 21 травня, Професійна футбольна Ліга України, а також клуби Першої та Другої ліг вирішать долю сезону 2019/20.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

ПФЛ разом з учасниками збереться в Києві на стадіоні Оболонь, щоб обговорити подальші кроки. Зустріч має розпочатися об 11:00.

Очікується, що сезон Другої ліги дограний не буде. Деякі клуби Першої ліги не бачать сенсу догравати, але інші хочуть продовжувати сезон.

Зокрема, Інгулець, який займає 4-е місце, що не дає путівку в УПЛ, погрожує судами, якщо сезон Першої ліги завершиться достроково і з поточними результатами.