Сабо: Я давно говорив, що у Динамо будуть проблеми

У боротьбі за срібло чемпіонату України київському Динамо буде дуже складно.

Про це заявив колишній тренер команди Йожеф Сабо.

"Уже, напевно, ніхто не сумнівається в тому, що Шахтар стане чемпіоном. У гірників дуже вже велика перевага перед опонентами.

Я давно говорив, що у Динамо будуть проблеми. Підбір гравців у киян, може, трохи й краще, але інші беруть за рахунок командного духу. Біло-сині на цей час по грі не виглядають фаворитами в суперництві з Зорею, Десною та Олександрією. Упевнений, що за призові місця буде бій", - зазначив Сабо.