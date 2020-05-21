Бразильський захисник готовий повернутися до Динамо

33-річний бразильський колишній захисник Динамо Данило Сілва не відмовився від пропозиції знову грати у київському клубі.

Про це заявив сам футболіст.

"Я на 50% бразилець, на 50% - українець. Люблю вашу культуру і ваших людей. Україна в моєму серці. Я грав 7 років за Динамо. Це найкращий момент у кар'єрі, це команда номер один для мене. Мій старший син народився в Україні. І після його народження сказав дружині, що буду тримати руку на серці під час виконання Гімну України перед матчами. А потім вже думав: я чотири роки в Україні, я поважаю культуру і людей цієї країни, чому б не робити так. Я люблю Київ і якщо буде шанс повернутися у Динамо, зроблю це 100% або навіть 200%. Сумую за командою і її вболівальниками. Це дуже важливий клуб для мене, як і його фанати. Мій колір - біло-синій.

У Лос-Анджелесі часто ходжу у футболці з написом Ukraine. Одноклубники запитують, мовляв ти бразилець, чому ходиш в такому? Як чому? Я на 50% українець. Карлос Вела каже: "Ти точно українець". Він грав проти якоїсь української команди, говорить футболісти з України дуже жорсткі. Запрошую його до Києва: "Карлос, давай, поїхали в Динамо. Там суперові місто і команда". Але там проблема в тому, що у нього великий контракт.", - сказав Сілва.