 Бразильський захисник готовий повернутися до Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Президент Інтернасьйонала: До Тайсона є інтерес з боку ТОП-клубів
Сьогодні 12:10 1428
Бріггс: Я буду битися з Тайсоном
Сьогодні 13:25 1276
Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді
Сьогодні 13:09 705
Чемпіонат Другої ліги завершено достроково
Сьогодні 12:58 823
Бразильський захисник готовий повернутися до Динамо
Сьогодні 11:40 602
Колишній захисник Динамо може перешкодити трансферу Матвієнка у Арсенал
Сьогодні 11:10 939
Оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ
Вчора 22:25 5224
Гол Мілевського не допоміг Динамо уникнути поразки від БАТЕ
Вчора 20:50 1000
Українська промоутерська компанія заморозила діяльність
Вчора 20:10 3136
За п'янку Бєсєдін був оштрафований Суркісом, але Ребров заступився
Вчора 19:39 1702
Блоги
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.05.2020 11:47 2089
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця Андрій Твердохліб
17.05.2020 22:39 832
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою Valeriy Ruchka
17.05.2020 10:54 903
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма Андрій Твердохліб
16.05.2020 20:56 1383
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга Андрій Твердохліб
16.05.2020 19:37 1199
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:10 Хокей НХЛ планує дограти сезон у 2-4 містах 96
14:58 Бокс Ексчемпіон UFC зізнався, що міг провести бій проти Кличка 258
14:47 Футбол Колишній воротар Металіста: Я не стримався і зловив офіціанта джебом 611
14:36 Хокей Швейцарія збирається відібрати у Росії право проведення чемпіонату світу 715
14:25 Бокс Колишній чемпіон UFC кинув виклик легендарному Тайсону 538
14:09 Теніс Марченко: Моє ставлення до Усика не зміниться 1200
13:55 Бокс Експерт: Тайсона вистачить на 2-3 раунди 733
13:40 Футбол Гравець збірної України відмовився від зарплати в італійському клубі 1161
13:25 Бокс Бріггс: Я буду битися з Тайсоном 1276
13:09 Футбол Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді 705
12:58 Футбол Чемпіонат Другої ліги завершено достроково 823
12:40 Футбол Фонсека знайшов цікаву альтернативу Мораєсу для підсилення Роми 1281
12:25 Футбол Сабо: Я давно говорив, що у Динамо будуть проблеми 1815
12:10 Футбол Президент Інтернасьйонала: До Тайсона є інтерес з боку ТОП-клубів 1428
11:55 Футбол Зоря продовжила контракти Вернидуба і Хомченовського 1330
11:40 Футбол Бразильський захисник готовий повернутися до Динамо 602
11:25 Футбол Колишній лідер Шахтаря може продовжити кар'єру у Катарі або ОАЕ 1772
11:10 Футбол Колишній захисник Динамо може перешкодити трансферу Матвієнка у Арсенал 939
10:55 Футбол Сілва не відмовився б грати за збірну України 1990
10:40 Футбол Сабо: Якість футболу після відновлення УПЛ не буде гіршою 1568
10:25 Футбол Сьогодні вирішиться доля сезону у Першій та Другій лігах 1844
10:10 Футбол Циганик впав під час прямого ефіру - Лобода пригадала конфуз з ведучим Профутболу 2239
09:55 ММА Гейджи: Нехай пройде час, а потім я і Хабіб з усім розберемося 1693
09:39 Бокс Лопес-старший: Ломаченко не поважає мене, не поважає мого сина 1991
09:33 Блог Рік тому помер легендарний Нікі Лауда. 5 епізодів з його життя, про які ви могли не знати 407

Бразильський захисник готовий повернутися до Динамо

Сьогодні 11:40 602 0
Ексзахисник киян зізнався в любові до України
Бразильський захисник готовий повернутися до Динамо
#Сілва, #Динамо

Джерело - sportarena.com.

33-річний бразильський колишній захисник Динамо Данило Сілва не відмовився від пропозиції знову грати у київському клубі.

Про це заявив сам футболіст.

"Я на 50% бразилець, на 50% - українець. Люблю вашу культуру і ваших людей. Україна в моєму серці. Я грав 7 років за Динамо. Це найкращий момент у кар'єрі, це команда номер один для мене. Мій старший син народився в Україні. І після його народження сказав дружині, що буду тримати руку на серці під час виконання Гімну України перед матчами. А потім вже думав: я чотири роки в Україні, я поважаю культуру і людей цієї країни, чому б не робити так. Я люблю Київ і якщо буде шанс повернутися у Динамо, зроблю це 100% або навіть 200%. Сумую за командою і її вболівальниками. Це дуже важливий клуб для мене, як і його фанати. Мій колір - біло-синій.

У Лос-Анджелесі часто ходжу у футболці з написом Ukraine. Одноклубники запитують, мовляв ти бразилець, чому ходиш в такому? Як чому? Я на 50% українець. Карлос Вела каже: "Ти точно українець". Він грав проти якоїсь української команди, говорить футболісти з України дуже жорсткі. Запрошую його до Києва: "Карлос, давай, поїхали в Динамо. Там суперові місто і команда". Але там проблема в тому, що у нього великий контракт.", - сказав Сілва.

Данило Сілва грав за Динамо з 2010-го по 2017-й роки.

Раніше, Сілва різко розкритикував Мораеса за перехід у Шахтар.

Коментарі ()