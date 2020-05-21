Сабо: Якість футболу після відновлення УПЛ не буде гіршою

Для багатьох клубів УПЛ буде проблематично у фінансовому плані організовувати контроль за станом здоров'я футболістів.

Про це заявив колишній наставник Динамо і збірної України Йожеф Сабо.

"Я дуже хотів, щоб чемпіонат якомога швидше відновився. Важко без футболу. При цьому я двома руками за те, щоб продовжити першості в першій і другій лізі. Ось тільки складно може бути з безпекою в маленьких містах, оскільки там порядку набагато менше. І для багатьох клубів буде проблематично в фінансовому плані організовувати контроль за станом здоров'я футболістів.

Думаю, до 30 травня команди здатні підготуватися. Але знову ж таки, має бути безпека і дисципліна, як в Німеччині. Що говорити, якщо зараз, відвідуючи супермаркет, я бачу, що в масках ходять лише 25% людей. Тому є побоювання щодо того, чи пройде в Україні все так, як того вимагає ситуація.

З огляду на специфіку нинішньої паузи в змаганнях, чи стане гіршою якість футболу? Вона в Україні і так невисока, але, не думаю, що буде гірше. Хоч під час карантину і не було командних тренувань, гравці за цей період не повинні були втратити тонус, який вони набирали в ході зимової підготовки і в декількох перших матчах другої частини сезону", - зазначив Сабо.