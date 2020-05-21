Фонсека знайшов цікаву альтернативу Мораєсу для підсилення Роми

Рома може орендувати Кіна

Італійський форвард Евертона Мойзе Кін може повернутися в Серію А після невдалого вояжу до Англії.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Рома активно шукає забивного форварда. Один з пріоритетних варіантів - Мойзе Кін. Римляни вже ведуть переговори з Евертоном і агентом футболіста Міно Райолою.

Рома хоче орендувати Кіна за 2 мільйони євро з правом подальшого викупу за ще 22 млн. Евертон наполягає на тому, щоб прописати в контракті не право викупу, а обов'язок.

Нагадаємо, Рома влітку знову буде намагатися підписати лідера Шахтаря.