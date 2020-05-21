Циганик впав під час прямого ефіру - Лобода пригадала конфуз з ведучим Профутболу

Журналістка пригадала епічний ляп з Цигаником

Ведучій програми Профутбол Олександрі Лободі спочатку було дуже хвилююче працювати у прямому ефірі, але потім відпустило.

Про це заявила сама журналістка.

"Пам'ятаю, у Циганика теж був прямий ефір на одному з медіаресурсів, він там впав. У нас в прямому ефірі є сценарій, план, але завжди потрібно бути готовим, що щось піде не за ним. Спочатку мені було дуже хвилююче працювати в прямому ефірі. Але потім я це відпустила, почала кайфувати, отримувати задоволення від цього", - сказала Лобода.

Раніше, Циганик заявляв, що 50% Карпат продають за 0 гривень.