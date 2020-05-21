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Президент УЄФА: 80% національних чемпіонатів буде відновлено

Сьогодні 08:35 973 0
Чеферін планує завершити єврокубки до кінця серпня
Президент УЄФА: 80% національних чемпіонатів буде відновлено
#Чеферін, #УЄФА

Джерело - record.pt.

80% національних чемпіонатів буде відновлено, а єврокубки планується дограти в серпні.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

"Наш план - завершити єврокубки до кінця серпня. Я думаю, що цей план спрацює. Ви ніколи не знаєте, що трапиться, але, здається, ситуація вже заспокоюється.

80% європейських ліг збираються відновити сезон, і я не бачу причин, чому б Ліга чемпіонів та Ліга Європи не повинні бути дограні", - заявив Чеферін.

Раніше, УЄФА може скоротити кількість міст-господарів Євро-2020.

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