Президент УЄФА: 80% національних чемпіонатів буде відновлено

80% національних чемпіонатів буде відновлено, а єврокубки планується дограти в серпні.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

"Наш план - завершити єврокубки до кінця серпня. Я думаю, що цей план спрацює. Ви ніколи не знаєте, що трапиться, але, здається, ситуація вже заспокоюється.

80% європейських ліг збираються відновити сезон, і я не бачу причин, чому б Ліга чемпіонів та Ліга Європи не повинні бути дограні", - заявив Чеферін.