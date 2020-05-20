Правильно, що під час карантину не виходить програма Профутбол в ефір.

Про це заявила ведуча програми Олександра Лобода.

"У нас поки немає дати повернення програми Профутбол. У нас перед карантином були матеріали, які ми могли випускати в ефір. Але без футболу важко виходити в ефір.

Ми тоді були залякані, не знали, що буде з карантином, але вважаю, що правильно зробили, що не виходили в ефір.

Якщо Великий футбол може виходити в ефір, чому б і ні? Це класно, вони тримають аудиторію, ти знаєш, коли у неділю виходить програма", - сказала Лобода.