Ведуча Профутболу Лобода: Розмір моєї зарплати є комерційною таємницею

На зарплату журналіста можливо жити, якщо працювати у різних ЗМІ.

Про це заявила ведуча Профутболу Олександра Лобода.

"Коли прийшла в Профутбол в 2011-му або 2012-му, перед цим працювала в міністерстві соціальної політики. Зарплата була 2 000. І це я не киянка. Коли прийшла на роботу на Профутбол, мені запропонували 6 000. Зовсім по-іншому себе відчувала. Зараз комерційна таємниця, скільки я отримую.

Усі думають, що потрапляєш в футбол, то відразу купа інтерв'ю. Ось всі думають, що на зарплату журналістів неможливо жити, але ти можеш, працювати в різних ЗМІ", - сказала Лобода.