Бабич: Карпати незаслужено займають останнє місце у таблиці

У Маріуполя з Карпати завжди відбуваються непрості гри, в яких забивається багато голів.

Про це заявив головний тренер маріупольців Олександр Бабич.

"Карпати незаслужено займають останнє місце в таблиці. У нас з ними завжди непрості гри, забивається багато голів. Згадати хоча б нашу останню зустріч, коли ми зіграли 2:2.

Перш за все, налаштовуємося на хорошу гру. Звичайно, це буде лише старт. Хочеться, щоб футболісти швидше згадали свої кращі ігри і показали хороший футбол", - сказав Бабич.