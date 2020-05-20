 Бабич: Карпати незаслужено займають останнє місце у таблиці | Футбол | Champion.com.ua
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Бабич: Карпати незаслужено займають останнє місце у таблиці

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Бабич: Карпати незаслужено займають останнє місце у таблиці
#Бабич, #Маріуполь

Джерело - ТК Футбол.

У Маріуполя з Карпати завжди відбуваються непрості гри, в яких забивається багато голів.

Про це заявив головний тренер маріупольців Олександр Бабич. 

"Карпати незаслужено займають останнє місце в таблиці. У нас з ними завжди непрості гри, забивається багато голів. Згадати хоча б нашу останню зустріч, коли ми зіграли 2:2.

Перш за все, налаштовуємося на хорошу гру. Звичайно, це буде лише старт. Хочеться, щоб футболісти швидше згадали свої кращі ігри і показали хороший футбол", - сказав Бабич.

Раніше, гравець збірної Люксембургу залишив Карпати.

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