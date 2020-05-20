Захисник Тоттенгема втретє порушив правила самоізоляції

Джерело - Чемпіон.
Захисник Тоттенгема Серж Ор'є в черговий порушив правила самоізоляції на карантині, скориставшися послугами перукаря.
Про це повідомляє сам гравець.
Згідно з указом уряду Великобританії, перукарні відкриються не раніше четвертого липня. При цьому майстрам заборонено приймати клієнтів вдома.
До цього Ор'є двічі потрапляв в скандали з порушенням карантину: спочатку пробігся з одним, а пізніше - з Мусса Сіссоко. В обох випадках це було заборонено.
Тоттенгем заявив, що почав розслідування щодо захисника Ор'є, який в третій раз порушив правила самоізоляції.
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Нагадаємо, Суркіс не відпустив гравця Динамо у Тоттенгем.
Раніше Вілліан домовився про перехід у Тоттенгем.