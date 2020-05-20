Захисник Тоттенгема втретє порушив правила самоізоляції

Ор'є похвалився новою зачіскою у соцмережах

Джерело - Чемпіон.

Захисник Тоттенгема Серж Ор'є в черговий порушив правила самоізоляції на карантині, скориставшися послугами перукаря.

Про це повідомляє сам гравець.

Згідно з указом уряду Великобританії, перукарні відкриються не раніше четвертого липня. При цьому майстрам заборонено приймати клієнтів вдома.

До цього Ор'є двічі потрапляв в скандали з порушенням карантину: спочатку пробігся з одним, а пізніше - з Мусса Сіссоко. В обох випадках це було заборонено.

Тоттенгем заявив, що почав розслідування щодо захисника Ор'є, який в третій раз порушив правила самоізоляції.

Переглянути цей допис в Instagram Yes Sir 🤭💧🔥 @justscuts 🤝 #LeCoiffeurEstBon🤓 Допис, поширений Thecrazychild93 (@sergeaurier) 19 Тра 2020 р. о 1:53 PDT

Нагадаємо, Суркіс не відпустив гравця Динамо у Тоттенгем.

Раніше Вілліан домовився про перехід у Тоттенгем.