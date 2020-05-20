 Захисник Тоттенгема втретє порушив правила самоізоляції | Футбол | Champion.com.ua
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Захисник Тоттенгема втретє порушив правила самоізоляції

Сьогодні 18:25 369 0
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Захисник Тоттенгема втретє порушив правила самоізоляції
#Ор'є, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Захисник Тоттенгема Серж Ор'є в черговий порушив правила самоізоляції на карантині, скориставшися послугами перукаря.

Про це повідомляє сам гравець.

Згідно з указом уряду Великобританії, перукарні відкриються не раніше четвертого липня. При цьому майстрам заборонено приймати клієнтів вдома.

До цього Ор'є двічі потрапляв в скандали з порушенням карантину: спочатку пробігся з одним, а пізніше - з Мусса Сіссоко. В обох випадках це було заборонено.

Тоттенгем заявив, що почав розслідування щодо захисника Ор'є, який в третій раз порушив правила самоізоляції.

 
 
 
 
 
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Yes Sir 🤭💧🔥 @justscuts 🤝 #LeCoiffeurEstBon🤓

Допис, поширений Thecrazychild93 (@sergeaurier)

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