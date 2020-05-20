Ребров: Кожна гра за збірну України ставала для мене подією

Колишній нападник збірної України Сергій Ребров не шкодує про те, як склалася його кар'єра в національній команді.

Про це розповів сам колишній футболіст.

"Для мене ЧС-2006 був, по суті, вже фінішем кар'єри в збірній. У наступному відбірковому циклі зіграв ще один раз, і цей матч, з Грузією, став останнім.

Я не робив ніяких заяв, але розумів, що в Україні виросла нова плеяда молодих виконавців. У мене немає почуття розчарування, що я десь не дограв в національній команді. Все склалося так, як повинно було скластися.

Вважаю, що в збірній я закінчив як раз вчасно. Провів там майже 15 років, але ніколи не ганявся за статистикою, не висмоктував її з пальця — навіть не знаю, скільки у мене матчів за збірну.

Але кожна гра в її складі ставала для мене подією. Національна команда весь час була в моєму серці і залишається донині. З великим інтересом стежу за тим, як грає нинішня збірна, і завжди за неї переживаю", — розповів Ребров.