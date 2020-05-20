 Шевченку запропонували продовжити контракт зі збірною України до завершення ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історичний тріумф. 11 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
Сьогодні 06:03 2390
Шевченку запропонували продовжити контракт зі збірною України до завершення ЧС-2022
Сьогодні 14:53 428
Коноплянка та Ярмоленко не відповідають рівню Бундесліги - агент
Вчора 21:40 1140
Названо можливі дату і місце проведення бою Тайсон - Холіфілд
Вчора 21:10 2430
Аргентинський тренер назвав найбільший талант Динамо
Вчора 20:25 3507
Шахтар потрапив до ТОП-10 найбезжальніших клубів Європи
Вчора 19:25 1348
Упевнені перемоги лідерів. Огляд матчів 26 туру Бундесліги
Вчора 13:07 3843
Яремчук мав пропозицію від клубу АПЛ - Циганик
Вчора 11:16 2368
Лопес: Ломаченко знає, що я не зможу вкластися у вагу
Вчора 10:45 2941 2
Михайліченко: Із Зорі легше перейти в Європу, ніж з Динамо
Вчора 09:46 2507
Блоги
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця Андрій Твердохліб
17.05.2020 22:39 803
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою Valeriy Ruchka
17.05.2020 10:54 871
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма Андрій Твердохліб
16.05.2020 20:56 1347
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга Андрій Твердохліб
16.05.2020 19:37 1173
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України Андрій Твердохліб
16.05.2020 18:05 2164
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Ексгравець Динамо зацікавив Севілью 91
15:43 Блог З'явилося відео, як п'яного Бєсєдіна побили у сумнівній компанії. 18+ 159
15:42 Футбол Ребров: Кожна гра за збірну України ставала для мене подією 202
15:31 Бокс Холіфілд: Бій з Тайсоном хочуть організувати впливові люди 435
15:16 Бокс Визначилась дата наступного бою Постола 383
14:53 Футбол Шевченку запропонували продовжити контракт зі збірною України до завершення ЧС-2022 428
14:42 Бокс Ломаченко полетить у США через Москву 992
14:29 Футбол Крузейро позбавили очок за борги перед Зорею 638
14:20 Блог Історія клубу. Вольфсбург 229
14:19 Блог Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! 4062
14:16 Футбол Скрипник дозволив гравцям самим визначити розмір штрафів 693
13:58 Футбол Гравець ФК Львів через жахливі умови втік у Білорусь 800
13:44 Футбол Рестарт Ліги чемпіонів може відбутися у серпні 751
13:25 Інше Зеленський пообіцяв побудувати 25 спортивних комплексів 1071
13:10 Футбол Динамо перенесло товариський матч з Колосом 988
12:59 Футбол Чеферін: Футбол з уболівальниками повернеться дуже скоро 1031
12:48 Футбол Ексзахисник Динамо перехворів на коронавірус 1408
12:31 Футбол Мартінес продовжив контракт зі збірною Бельгії 1030
12:16 ММА Нурмагомедов: Стан батька дуже важкий 1144
11:58 Футбол Буряк: 12 команд для УПЛ це дуже мало 1432
11:50 Блог Гольова передача. Огляд і аналіз 26 туру Бундесліги 285
11:44 Бокс Пулєв: Джошуа дійсно боїться мене 1573
11:31 Блог ТОП-10 шайб листопада чемпіонату УХЛ 366
11:26 Футбол Ов'єдо Луніна відновив групові тренування 1108
11:13 Футбол Коста-Рика першою в Америці відновила футбольний чемпіонат 1423

Шевченку запропонували продовжити контракт зі збірною України до завершення ЧС-2022

Сьогодні 14:53 428 0
Андрій Шевченко може тренувати збірну України ще 2,5 роки
Шевченку запропонували продовжити контракт зі збірною України до завершення ЧС-2022
#Шевченко, #УАФ, #Україна

Джерело - sportarena.com.

Українська асоціація футболу запропонувала головному тренеру національної збірної Андрію Шевченку продовжити контракт до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє SportArena.

УАФ прагне зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб під керівництвом Андрія Шевченка, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця у групі.

Важливо: Шевченко: Збірна України є моїм головним пріоритетом

Шевченко і його асистенти отримають від УАФ пропозицію продовжити контракти на 2,5 роки - до завершення чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Чинна угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була розрахована до завершення Євро-2020. Однак, через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи було перенесений на 2021 рік.

Нагадаємо, Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації.

Коментарі ()