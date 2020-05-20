Шевченку запропонували продовжити контракт зі збірною України до завершення ЧС-2022

Андрій Шевченко може тренувати збірну України ще 2,5 роки

Українська асоціація футболу запропонувала головному тренеру національної збірної Андрію Шевченку продовжити контракт до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє SportArena.

УАФ прагне зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб під керівництвом Андрія Шевченка, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця у групі.

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Шевченко і його асистенти отримають від УАФ пропозицію продовжити контракти на 2,5 роки - до завершення чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Чинна угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була розрахована до завершення Євро-2020. Однак, через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи було перенесений на 2021 рік.

Нагадаємо, Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації.