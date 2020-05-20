 Скрипник дозволив гравцям самим визначити розмір штрафів | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник дозволив гравцям самим визначити розмір штрафів

Сьогодні 14:16 693 0
Віктор Скрипник прокоментував систему штрафів у Зорі
Скрипник дозволив гравцям самим визначити розмір штрафів
#Скрипник, #Зоря

Джерело - sportarena.com.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник вказав на зміни після приходу в луганський клуб.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У кожного свої можливості і здібності. Так само і в Зорі - є свої можливості. Якщо сказати, давайте ось так, це може бути неприйнятним для українського футболу, і воно тут взагалі не пройде. Хіба у нас є щотижневі турніри малюків, де можна скаутам їздити дивитися? Слава богу, є команда 19-річних, вони тут поруч у нас на базі.

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Інша справа - ставлення до дисципліни, це так. Мені не потрібні каталоги штрафів. Я зібрав команду і сказав: Виведіть свій звід правил, який ви хочете самі дотримуватися. Вони хороші дисципліновані хлопці, які склали звід правил.

Кажу: тепер ви вирішуєте, скільки ви хочете платити, якщо хтось порушить. Напишете 5 гривень, буде 5 гривень. Напишете 1 грн, буде 1 грн. Я ні слова не сказав про суми. Це самодисциплінує команду, тому що ти за це голосував і сказав своє "так".

Це прості психологічні речі, які розвинені всюди. А якщо зробити це з-під палки (запізнення - 1000, зайва вага - 3000), то кожен захоче тебе обдурити, тому що це тренер чи президент зробив. І гравець вже проти тебе".

Ось що я застосував, що працює в Німеччині. Ну і прихильність до клубу, але для цього треба більше часу", - сказав Скрипник.

Раніше, Скрипник вказав причини переходу у Зорю.

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