Гравець ФК Львів через жахливі умови втік у Білорусь

Бразильський півзахисник Ліпе Велозу перейшов у білоруський клуб Торпедо-БелАз через жахливі умови у ФК Львів.

Про це розповів головний тренер білоруського клубу Юрій Пунтус.

"Ліпе довелося втекти зі Львова. Там йому було нестерпно важко перебувати. Він пів року взагалі не грав, але я знав, кого беру.

Його команді доводилося їздити на тури на автобусі. Україна - це не Білорусь. Це дорога по 20-25 годин. Плюс не балували харчуванням. І невиплата зарплат. Він порахував, що безкоштовно і голодним там нічого сидіти", - відзначив Пунтус.