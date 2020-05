Королівська бельгійська футбольна асоціація оголосила про продовження контракту з головним тренером Роберто Мартінесом.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

46-річний іспанець підписав угоду до 2022 року.

🎮 This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... 😉 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 👉 https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN