Коста-Рика першою в Америці відновила футбольний чемпіонат

Джерело - ukrinform.ua.
Коста-Рика першою з країн Північної та Південної Америки відновила національну футбольну першість, яку було припинено через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Чемпіонат країни стартував у вівторок, 19 травня, при порожніх трибунах.
В рамках турніру заборонені обійми, а футболісти, що залишилися в запасі, змушені знаходиться на трибунах, щоб дотримуватися соціальну дистанцію. При цьому командам дозволено робити по п'ять замін. Також в роздягальнях проводять ретельне прибирання.
Нагадаємо, гравці Вотфорда відмовляються відновлювати тренування.