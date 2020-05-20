Коста-Рика першою в Америці відновила футбольний чемпіонат

Пауза у чемпіонаті тривала з 15 березня

Коста-Рика першою з країн Північної та Південної Америки відновила національну футбольну першість, яку було припинено через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Чемпіонат країни стартував у вівторок, 19 травня, при порожніх трибунах.

В рамках турніру заборонені обійми, а футболісти, що залишилися в запасі, змушені знаходиться на трибунах, щоб дотримуватися соціальну дистанцію. При цьому командам дозволено робити по п'ять замін. Також в роздягальнях проводять ретельне прибирання.

Нагадаємо, гравці Вотфорда відмовляються відновлювати тренування.