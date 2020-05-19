Санжар: Фінансове становище Карпат стабілізувалося

Дуже складно підготувати команду таким чином, щоб всі гравці були в найоптимальнішій формі.

Про це заявив наставник карпат Роман Санжар.

"Відверто кажучи, за період, що залишився до рестарту чемпіонату, буде дуже складно підготувати команду таким чином, щоб всі гравці були в найоптимальнішій формі. Хлопці перебувають у різних фізичних кондиціях. Є футболісти, які під час карантину могли тренуватись та виконувати бігову роботу, однак деякі попросту не мали такої змоги. Утім, задача тренерського штабу - всіх гравців підвести під однаковий рівень.

Намагатимемось витиснути максимум та зробити все можливе, щоб карпатівці були якомога краще готові до гри проти Маріуполя. Щодо настрою в команді, то все чудово - хлопці хочуть працювати, скучили за футболом.

Наше керівництво робить кроки назустріч команді, стабілізується фінансове становище, тож з точки зору мотивації та психології все добре" - сказав Санжар.